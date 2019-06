33 jaar later: prins Louis draagt dezelfde outfit als prins Harry tijdens verjaardag Britse Queen

Afgelopen weekend mocht de Britse Queen (nog eens) 93 kaarsjes uitblazen op het jaarlijkse Trooping the Colour, waarbij de hele koninklijke familie samenkomt om vanaf het balkon te kijken naar de vliegshow. Niet alleen was Meghan Markle er weer bij, ook de jongste zoon van Kate Middleton en prins William was een opmerkelijke aanwezige.

Voor het eerst was ook prins Louis (1), het derde kindje van de hertog en hertogin van Cambridge, erbij en hij had voor de gelegenheid een wel heel bijzondere outfit aan. Het hemelsblauwe broekje en het witte hemdje met gehaakte details deed erg denken aan de outfit die prins Harry in 1986 droeg toen hij 1 jaar oud was en zijn eerste Trooping the Colour bijwoonde.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News