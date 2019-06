Fans aan Céline Dion: “EET! We maken ons zorgen om je”

Dat Céline Dion geen grammetje vet heeft, weten haar miljoenen fans al langer. Maar toen de Canadese zangeres recent een foto op Instagram plaatste, kreeg ze toch wel heel veel bezorgde reacties: “Céline, we houden van je maar stop met vermageren.”

Enkele maanden geleden maakten fans zich al eens zorgen over het gewicht van de zangeres nadat ze in Parijs verscheen om enkele modeshows bij te wonen. De zangeres, die een aansluitende blazer droeg, was graatmager maar drukte de geruchten toen zelf de kop in. “Ik ben altijd al mager geweest er is echt niets aan de hand”, zei ze in een radio-interview.

Maar door een foto op Instagram wordt de geruchtenmolen opnieuw aangezwengeld. “Eet alstublieft iets” of “We houden van je maar verzorg jezelf een beetje”: het zijn maar een paar reacties van bezorgde fans op de foto van Dion.

De zangeres heeft voorlopig nog niet gereageerd op de bezorgdheden van haar fans maar nam na zestien jaar wel afscheid van haar vaste stek in het Amerikaanse Las Vegas. Wat nu volgt is een wereldtournee.