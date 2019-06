Verbondschieting bij Sint-Jorisgilde Brelaar Paal

Paal

Beringen - De Sint-Jorisgilde Brelaar Paal hield met Pinksteren zijn jaarlijkse verbondschieting.

Negen clubs traden aan met 2 of 3 ploegen: Sint-Joris Brelaar, Sint-Antonius Geenhout, Sint-Ludovicus Paalstraat, Sint-Franciscus Hulst en Sint-Denijs Beringen-Mijn. Zij zijn vormen het verbond Beringen, samen met Sint-Lambertus Laren, Sint-Trudo Linkhout, Eendracht LS Gestel en Sint-Willebrordus Meldert. Deze laatste zijn 15 jaar nadat het verbond Beringen is gesticht en het Verbond Lummen startte, bij beide aangesloten.

De overwinning in de verbondschieting in de verschillende reeksen ging naar Sint-Willebrordus Meldert, Sint-Franciscus Hulst en Sint-Antonius Geenhout. In augustus is de Sint-Antoniusgilde de organiserende club voor de provinciale schieting.