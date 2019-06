Celebs Celebs halen alles uit de kast voor ‘Oscars van de musical’, eentje zelfs een oud gordijn

De Tony-awards zijn zowat de belangrijkste (muziek)theaterprijzen in de Verenigde Staten. Wat de Oscars zijn voor de film, zijn de Tony’s voor het toneel. Het mag dus niet verbazen dat ook de rode loper tot in de puntjes verzorgd werd. De regenboog van rozen bestaat uit allemaal handbeschilderde bloemen en werd ontworpen door niemand minder dan de dochter van modelegende Anna Wintour. De aanwezige sterren haalden dan ook alles uit de kast om niet overklast te worden door het decor, al maakte acteur Billy Porter (foto 2) wel een heel opmerkelijke keuze: hij verwerkte in zijn jurk een stuk gordijn dat deel uitmaakte van het decor van ‘Kinky Boots’, de musical waarvoor hij in 2013 de Tony voor beste mannelijke hoofdrol in ontvangst mocht nemen.