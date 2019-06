Spelers van G-Fufo voetballen tegen ouders

Beringen-Mijn

Beringen - G-Fufo heeft het voetbalseizoen afgesloten met een wedstrijdje tegen de ouders.

Het voorbije seizoen traden 16 spelers aan in niveau 3 en met Patrick als gedreven trainer wist men toch een 80% van hun wedstrijden te winnen. Men mag dus spreken van een geslaagd seizoen. Ontspanning kregen de G-voetballers met het kerstfeest, een zwembeurt in Sportoase en met z’n allen gingen ze uit de bol op Buitenbeenpop. Dit alles kon men alleen maar realiseren met de hulp van de vele vrijwilligers, ouders en de opbrengst van de jaarlijkse spaghettidag.

Nu wilden onze spelers eens de ouders uitdagen. De uitslag van deze spectaculaire wedstrijd was 4-4. Achteraf werden er pizza’s gegeten en menig pintje gedronken. In augustus beginnen ze aan een nieuw seizoen.