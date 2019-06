Lewis Hamilton verstevigt leiding in F1-kampioenschap

Lewis Hamilton in zijn Mercedes F1-bolide Foto: Mercedes F1 team

Door zijn overwinning in Canada vergroot Lewis Hamilton zijn voorsprong in het F1-kampioenschap. In plaats van zijn achterstand te verkleinen kijkt Vettel nu al tegen een achterstand van 62 punten aan.

wk-stand rijders:

01 Lewis Hamilton Mercedes 162

02 Valtteri Bottas Mercedes 133

03 Sebastian Vettel Ferrari 100

04 Max Verstappen Red Bull 88

05 Charles Leclerc Ferrari 72

06 Pierre Gasly Red Bull 36

07 Carlos Sainz McLaren 18

08 Daniel Ricciardo Renault 16

09 Kevin Magnussen Haas F1 team 14

10 Sergio Perez Racing Point F1 13

11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 13

12 Lando Norris McLaren 12

13 Nico Hulkenberg Renault 12

14 Daniil Kvyat Toro Rosso 10

15 Alexander Albon Toro Rosso 7

16 Lance Stroll Racing Point F1 6

17 Romain Grosjean Haas F1 team 2

wk-stand teams:

01 Mercedes 295

02 Ferrari 172

03 Red Bull 124

04 McLaren 30

05 Renault 28

06 Racing Point 19

07 Toro Rosso 17

08 Haas F1 team 16

09 Alfa Romeo 13

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: