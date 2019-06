Last van allergie? “Je laten inspuiten met wespengif kan levens redden”

Zwellingen, ademnood, flauwvallen. Een op het eerste gezicht onschuldig steekje van een bij of wesp kan in sommige gevallen fatale gevolgen hebben. ‘Bijenprofessor’ Christine Breynaert (UZ Leuven) heeft de oplossing: allergische mensen inspuiten met het gif van de zoemende insecten. “Die immuuntherapie is te weinig bekend, terwijl het levens kan redden”, zegt ze.