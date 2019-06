Schotland wint verrassend PDC World Cup of Darts

Schotland heeft zondag in het Duitse Hamburg voor het eerst de World Cup of Darts gewonnen. Gary Anderson (PDC-3) en Peter Wright (PDC-5) waren in de finale met 3-1 te sterk voor de Ieren Steve Lennon (PDC-35) en William O’Connor (PDC-47).

Lennon en O’Connor verrasten in de halve finales opnieuw door de Nederlandse titelverdedigers Michael van Gerwen (PDC-1) en Jermaine Wattimena (PDC-23) met 2-1 uit te schakelen. In de tweede ronde had het Ierse duo ook al de Engelse eerste reekshoofden Rob Cross (PDC-2) en Michael Smith (PDC-6) uit het toernooi gewipt.

De Schotten, die Kim Huybrechts (PC-28) en Dimitri Van den Bergh (PDC-31) uit de halve finale hielden, plaatsten zich voor de finale met een 2-0 zege tegen de Japanners Seigo Asada en Haruki Muramatsu.

Anderson en Wright stonden al voor de derde keer in de finale. In 2015 verloren ze daarin van Engeland, vorig jaar van Nederland. Deze keer mochten ze de hoofdprijs van 79.000 euro verdelen.