Lewis Hamilton wint na straf voor razende Vettel: “Dit is unfair”

Lewis Hamilton is de winnaar van de Grote Prijs van Canada. Het was Sebastian Vettel die als eerste werd afgevlagd, maar de Duitser was van de baan gegaan en onveilig er terug op gereden. Hij wist voor de finish al dat hij 5 seconden straftijd zou krijgen. Een omstreden straf, erg streng, maar wel helemaal volgens de regels en in lijn met precedenten. Niettemin reageerden de fans erg verdeeld. Max Verstappen werd na zijn pech van de kwalificaties nog vijfde.

