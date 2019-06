Vier maanden nadat Maaseikenaar Ruben Vanhees (33) in Colombia uit de handen van een lokale bende kon ontsnappen, heeft een van zijn ontvoerders opnieuw contact met de Limburger opgenomen. “De man dreigt compromitterende beelden van mij te verspreiden.”

Begin februari werd Ruben Vanhees - die sinds 2016 in Medellin overwinterde – door Colombiaanse gangsters ontvoerd. De daders lokten hem in de val via een Tinderdate, waarna zijn ‘date’ en verschillende ...