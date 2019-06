In de omgeving van het festivalterrein van Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren werden zondag verschillende auto’s getakeld. Niet alleen de wagens van festivalgangers moesten eraan geloven, ook die van mensen die familieleden een bezoekje brachten.

Enkele tientallen wagens werden getakeld op de Hofstraat, de Meeuwerweg en de Tenhoutseheiweg in Houthalen-Helchteren. Dat is in de onmiddellijke omgeving van het festivalterrein van Extrema Outdoor.