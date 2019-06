Dominante Red Lions falen op strafcorners en verliezen opnieuw van Nederland in Hockey Pro League

Na vijf zeges en drie gelijke spelen hebben de Red Lions zondag een tweede nederlaag op rij geleden in de Hockey Pro League. Nederland, dat de Belgen zaterdag in Antwerpen met 0-4 versloeg, trok ook in ‘s Hertogenbosch aan het langste eind. Het werd er 4-3.

Bij de rust was het nog 2-2 gelijk. De Belgen namen een 0-2 voorsprong via Sébastien Ockier (9e) en Tom Boon (24e). Mirco Pruyser (24e) en Jip Janssen (29e pc) brachten Oranje langszij. Kort na de pauze scoorden Mink van der Weerden (33e pc) en Jeroen Hertzberger (38e) voor Nederland. Boon (46e) milderde met zijn tweede van de avond nog tot 4-3, maar verder kwamen de Belgen niet. De Lions waren wel dominant, maar hun strafcorners leverden niets op. Over de partij versierden ze er dertien, waarvan tien in de tweede periode. Geen enkele werd verzilverd.

Ondanks de twee nederlagen van dit weekend is België nog altijd tweede in de stand, na Australië en net voor Nederland. Ook Argentinië staat nog in de top vier. Die speelt eind deze maand de Final Four in Amstelveen.