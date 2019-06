De Grote Prijs van Rusland, aan de boorden van de Zwarte Zee in Orlyonok, heeft voor vreugde en verdriet gezorgd in het Belgische kamp. Terwijl Jago Geerts in de MX2 opnieuw op het podium klom, liep Clément Desalle in de MXGP een kuit- en scheenbeenbreuk op.