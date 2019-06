Magistrale Rafael Nadal schrijft geschiedenis in Parijs en wint voor twaalfde keer Roland Garros

Rafael Nadal (ATP-2) zit nog wat steviger op zijn troon van ‘gravelkoning’: de 33-jarige Spanjaard won voor twaalfde (!) keer Roland Garros. De finale in Parijs was een heruitgave van vorig jaar en ook deze keer was Nadal te sterk voor de 25-jarige Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-4) in vier sets: 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1. na 3 uur en 1 minuut.

In een heruitgave van de finale van vorig jaar, toen met 6-4, 6-3 en 6-2 gewonnen door Nadal, kregen de toeschouwers heel wat slopende rally’s te zien. Door enkele foutjes van Thiem trok de Spanjaard toch aan het langste eind in de eerste set: 6-3. In de tweede set behielden beide spelers hun opslag tot 6-5 voor Thiem. Dan ging de Oostenrijker door de service van Nadal, meteen goed voor setwinst (5-7). Enkel David Goffin had de gravelkoning in deze editie al een set weten te ontfutselen. Daarna vond de Spanjaard het welletjes, hij stoomde door naar 6-1. Thiem rondde zijn halve finale tegen Novak Djokovic pas zaterdag af, terwijl Nadal een dag eerder al afrekende met Roger Federer. De Spanjaard was dus beter uitgerust, en dat was ook te merken in de vierde set: 6-1.

Foto: AP

Uniek

Nadal is de eerste tennisser die twaalf titels weet te behalen op hetzelfde grandslamtoernooi. Hij steekt Maragaret Court, die elf keer de Australian Open won, voorbij. Nadal heeft nu al achttien grandslamtitels op zijn palmares. Naast zijn twaalf eindzeges in Parijs schreef hij ook al drie keer de US Open, twee keer Wimbledon en één keer de Australian Open op zijn naam. Alleen Federer doet met twintig grandslams nog beter.

Thiem stond pas voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van een grandslamtoernooi. In de onderlinge duels staat het nu 9-4 in het voordeel van Nadal.

Nadal: “Droom die uitkomt”

“Dit is echt ongelooflijk. Voor mij is dit een droom die uitkomt”, zo verklaarde Nadal, die naar eigen zeggen nog niet goed besefte dat hij geschiedenis had geschreven. Hij is de eerste tennisser die twaalf titels weet te behalen op hetzelfde grandslamtoernooi. “Ik kan mijn gevoel niet in woorden uitdrukken. Voor mij is dit een droom die uitkomt. Toen ik hier de eerste keer speelde in 2005 had ik niet durven dromen dat ik hier in 2019 opnieuw zou staan en een twaalfde titel zou winnen”, zei de Spanjaard, die de prestigieuze ‘Coupe des Mousquetaires’ uit handen kreeg van het Australische tennisicoon Rod Laver.

Nadals aanloop naar Roland Garros verliep niet perfect, maar de motor sloeg net op tijd aan. “Een paar weken geleden wisten we niet of het hier op deze manier zou verlopen, dat ik het toernooi zou winnen. Zonder mijn team was dat zeker niet gelukt. Het is een moeilijke weg geweest.”

Foto: AFP

Nadal richtte zich ook nog tot verliezend finalist Thiem. “Ik wil Dominic gelukwensen. Ik vind het erg voor hem. Want hij verdiende ook de zege. Ik hoop dat hij in de toekomst de kans zal hebben om hier te winnen. Want hij speelt met een enorme intensiteit en passie voor deze sport. Dominic is één van de beste voorbeelden in het circuit, want hij werkt enorm hard. Hij heeft altijd een glimlach op zijn gezicht en is bovenal een goed mens. Je bent een inspiratiebron voor mij en voor veel kinderen overal ter wereld. Ik weet hoe lastig het is om finales te verliezen. Maar blijf ervoor gaan, dan komt die titel wel. Ik wens hem en zijn team al het beste voor de toekomst.”

Foto: REUTERS

Erelijst sinds 2000:

2019: Rafael Nadal (Spa)

2018: Rafael Nadal (Spa)

2017: Rafael Nadal (Spa)

2016: Novak Djokovic (Ser)

2015: Stan Wawrinka (Zwi)

2014: Rafael Nadal (Spa)

2013: Rafael Nadal (Spa)

2012: Rafael Nadal (Spa)

2011: Rafael Nadal (Spa)

2010: Rafael Nadal (Spa)

2009: Roger Federer (Zwi)

2008: Rafael Nadal (Spa)

2007: Rafael Nadal (Spa)

2006: Rafael Nadal (Spa)

2005: Rafael Nadal (Spa)

2004: Gaston Gaudio (Arg)

2003: Juan Carlos Ferrero (Spa)

2002: Albert Costa (Spa)

2001: Gustavo Kuerten (Bra)

2000: Gustavo Kuerten (Bra)