Engeland pakt brons in Nations League na strafschoppen in troostfinale tegen Zwitserland

Engeland heeft de troostfinale in de UEFA Nations League gewonnen en wordt zo derde in deze nieuwe competitie. In de strijd om plek drie versloeg het Zwitserland na strafschoppen nadat het na 120 minuten nog 0-0 stond. De penaltyserie eindigde op 6-5 in het voordeel van de Engelsen. Later vanavond (om 20u45) wordt de finale tussen Portugal en Nederland afgewerkt.

Engeland nam een vliegende start, want al in de tweede minuut trof Harry Kane de lat. De toon was gezet, want in de eerste helft zouden alle grote kansen van The Three Lions komen. Ook Raheem Sterling kreeg in het openingskwartier een uitstekende kans. De Zwitsers lieten zich niet zomaar wegdrummen, maar grote kansen creëren, lukte moeilijk. Sterling kreeg op het halfuur opnieuw een uitstekende kans na een heerlijke lage bal van Trent Alexander-Arnold, maar Sterling miste zijn schot volledig. Ook Alli kon niet voor de 1-0 zorgen.

VAR keurt doelpunt af

In de tweede helft kregen we meer van hetzelfde. Fabian Schär devieerde een voorzet van Danny Rose richting zijn eigen doelman, die met een goede reflex de bal tegen de paal duwde. De Zwitsers reageerden met hun eerste goede kans, maar het keiharde schot van Granit Xhaka werd gered door Jordan Pickford. Toch waren het de Engelsen die het gevaarlijkst bleven, maar Sterling kon na 70 minuten opnieuw niet de score openen.

De wedstrijd leek af te stevenen op verlengingen, maar met nog iets meer dan vijf minuten op de klok bracht invaller Callum Wilson eindelijk het langverwachte Engelse doelpunt. Feest bij de withemden, tot de VAR tussenkwam. En inderdaad: in de opbouw naar het doelpunt beging Wilson een fout op Manual Akanji. Scheidsrechter Ovidiu Hategan toonde geen genade. Het bleef 0-0: beide teams mochten zich opmaken voor verlengingen.

Sterling op de lat, Pickford grote held

Maar ook daarin werd ondanks opnieuw een heerlijke vrije trap van Sterling op de lat niet gescoord en dus moesten strafschoppen beslissen over winst en verlies. Daarin miste niemand bij de eerste vijf strafschoppen, de Engelse doelman Pickford trapte overigens zelf de vijfde tegen de touwen. Daarna trof Eric Dier raak voor Engeland maar stopte Pickford de trap van Kevin Mbabu.

België uitgeschakeld door Zwitserland

België kon zich niet voor de Final Four van de Nations League plaatsen. De Rode Duivels gaven de kwalificatie uit handen door half november in de laatste groepsmatch met 5-2 te verliezen in Zwitserland.

Winst in de Nations League levert een land in de eerste plaats prestige op. Er is geen ticket voor het EK aan verbonden maar het doet wel de kassa rinkelen. De eerste plaats is immers goed voor 6 miljoen euro. De verliezend finalist krijgt 4,5 miljoen, de nummer drie 3,5 miljoen en de nummer vier 2,5 miljoen euro.