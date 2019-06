Genk -

Ruim duizend moslims en niet-moslims zijn samen gekomen in het Heempark in Genk om er de Suikerfeesten te vieren. Het evenement staat in het teken van verdraagzaamheid. Barbecue, traditionele gerechten en heel veel hapjes waren er voor de gasten. Met tal van activiteiten hadden ook kinderen heel wat omhanden. Voorts tal van optredens en vooral veel ambiance en gezellige momenten.