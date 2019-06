200 tractoren op jaarlijkse tractorzegening in Bilzen

Bilzen -

Meer dan 200 traktoren kwamen zondagmiddag samen om na een grote rit doorheen Bilzen, in colonne te paseren aan cafe Halve Weg om daar de zegening te krijgen van deken Eric Reynders. ”De toeloop is is elk jaar gigantisch”, vertelt cafebazin Reinhilde Timmermans, die de traditionele zegening al voor het twaalfde jaar op rij in goede banen leidt. ”Het is tevens een jaarlijkse verbroedering van de landbouwers uit de wijde omgeving. Na de zegening is er ruimte voor een leuke babbel bij lekkere braadworsten en hotdogs.“