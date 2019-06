Siegfried Bracke: “Waarom zou ik die 175.000 euro laten vallen?”

Afscheidnemend Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zal zijn uittredingsvergoeding van 175.000 euro wel degelijk opnemen. “Ik heb er recht op”, zo liet hij verstaan in De Zevende Dag. Bracke wees ook op een aantal fouten die zowel hij persoonlijk als zijn partij in de verkiezingscampagne en de aanloop daarnaar gemaakt hebben.

Siegfried Bracke, die de laatste jaren nochtans als Kamervoorzitter een prominente politieke rol speelde, raakte vanop een lijstduwersplaats niet meer verkozen bij de verkiezingen op 26 mei. Vrijdag maakte hij bekend dat hij ook ontslag neemt uit de Gentse gemeenteraad en op die manier zijn actieve politieke carrière volledig beëindigt.

Bracke heeft als niet-herverkozen Kamerlid recht op een uittredingsvergoeding van 175.000 euro. En die zal hij ook wel degelijk opnemen, zo klonk het. Toen hij gewezen werd op het feit dat hij ook kan genieten van een degelijk pensioen en dat zo’n uittredingsvergoeding eigenlijk toch bedoeld is voor politici die op zoek moeten naar een nieuwe job, antwoordde hij klaar en duidelijk. “Kijk, dat systeem bestaat. En ik heb er recht op. Waarom zou ik daar dan afstand van doen? Dat heb ik nooit gedaan, ook niet toen ik nog geen politicus was.”

“Slecht resultaat”

Bracke toonde zich ook kritisch over de verkiezingsuitslag van N-VA. “In Oost-Vlaanderen hebben we heel slecht gescoord.” Volgens Bracke heeft het interne gekibbel over de lijstvorming bij de Gentse gemeenteraadsverkiezingen in oktober daarin zeker een rol gespeeld, net als de beschuldigingen over zijn ‘betaalde’ mandaat bij Telenet. “Dat bleek een kwakkel, maar ik heb daar destijds niet voldoende op gereageerd”, sloeg hij ten dele mea culpa.

Oorlogstaal

Maar ook over het nationale en Vlaamse verkiezingsresultaat van zijn partij was hij kritisch. “Het was niet goed.” Dat zoveel mensen - “ook kiezers van mijn partij” - zijn overgestapt naar Vlaams Belang, wijt hij onder meer aan “de manier waarop de laatste jaren aan politiek wordt gedaan”.

Hij verwees daarbij onder andere naar het taalgebruik tijdens de campagne van zijn eigen partij. “Ik heb altijd al gezegd dat ik het moeilijk heb met het martiale taaltje, de oorlogstaal zeg maar, die vaak gehanteerd wordt bij N-VA. Ik vind dat je in alle omstandigheden hoffelijk en beleefd moet blijven.”

Ook de fel bekritiseerde N-VA campagne op sociale media rond het Marrakesh-pact, viel bij Bracke slecht. “In alle eerlijkheid: ik dacht dat ons account gehackt was en dat iemand anders die zaken op onze profielen gepost had. Dat was echt een grote fout, en had nooit mogen gebeuren. Verschillende mensen hebben mij daarover aangesproken. Bovendien hebben we intern nooit een goeie uitleg gekregen hoe dit is kunnen gebeuren.”

Te veel verschillen met Vlaams Belang én met PS

De heisa over de gesprekken die N-VA momenteel voert met Vlaams Belang in het kader van de Vlaamse regeringsvorming, begrijpt Bracke niet. “Ik heb zelfs als journalist altijd gezegd dat je Vlaams Belang moet behandelen als een andere partij. Ik snap waar het idee van het cordon sanitaire destijds vandaan kwam, maar je moet op zijn minst met die partij durven praten.”

Of het dan ook tot regeren moet komen? “Neen, dat zie ik niet gebeuren. Niet omwille van het cordon, maar simpelweg omdat er te veel verschillen bestaan tussen N-VA en Vlaams Belang. Net zoals er te veel verschillen bestaan tussen ons en de PS.”

Niet naar raad van bestuur VRT

Bracke maakte tot slot ook einde aan de geruchten die circuleren over zijn eventuele aanstelling als voorzitter van de raad van bestuur bij de VRT. “Dat lijkt me geen goed idee. Ik weet niet waar die geruchten vandaan komen. Maar nee dus: ik word geen voorzitter bij de VRT.”