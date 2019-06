Castagne scoort tijdens debuut: zo lang moesten zij wachten op hun eerste interlandgoal

Amper vijf wedstrijden voor de Rode Duivels en het was al raak voor Timothy Castagne. De ex-speler van KRC Genk scoorde zaterdag tegen Kazachstan (3-0) zijn eerste goal in het shirt van de nationale ploeg. Onder meer Luc Nilis en Eric Gerets moesten heel wat langer op hun eerste interlanddoelpunt wachten. Een overzicht van enkele spelers met een Limburgse link.

Odilon Polleunis: 1ste interland

Scoren in je debuutmatch, het is weinigen gegeven. Odilon Polleunis slaagde daar wel in. In een oefenwedstrijd in 1968 tegen Nederland (1-2-winst) - toen even zonder Johan ...