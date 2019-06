Tachtig procent minder klachten over geluid bij Extrema

Houthalen-Helchteren -

Het aantal klachten over geluidsoverlast van Extrema Outdoor is, volgens burgemeester Alain Yzermans, met tachtig procent gedaald in vergelijking met de editie van vorig jaar. En dat heeft allemaal te maken met de extra maatregelen die moesten voorkomen dat er zich te hoge geluidspieken zouden voordoen. “Vorig jaar waren er enkele honderden meldingen, nu zo’n dertig”, zegt Yzermans. “Daaronder ook meldingen waarin werd aangegeven dat het goed zat met het geluid. We gaan dus de goede kant uit.”