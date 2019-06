‘Geheimzinnige ring’ van Meghan Markle gaat over de tongen

Het was de eerste verschijning in het openbaar van Meghan na de geboorte van zoon Archie en meteen wist de veelbesproken royal weer de tongen los te maken. Dit keer speculeerde men over de derde ring die ze intussen aan haar linkerhand droeg, tijdens de parade van Trooping the Colour, ter ere van de verjaardag van koningin Elizabeth.

Meghan kreeg voor haar marinelook van Givenchy, van dezelfde ontwerper als haar trouwjurk: Clare Waight Keller, veel waardering in de media. Ze zag er, een ruime maand nadat ze was bevallen van haar en prins Harry’s eerste kindje, prachtig uit. Toch ging de aandacht vooral uit naar de ring om haar linkerhand, die werd opgemerkt door fans en royalty watchers.

Fanaccount Meghan’s Mirror deelde een ingezoomde foto van de ring, waarop al snel gespeculeerd werd dat het om een zogeheten eternity ring (eeuwigheidsring) zou gaan, die traditioneel gegeven wordt na een huwelijk, als symbool van blijvende liefde en commitment tussen mensen. Of zoals een Britse juwelier in Bazaar uitlegt: “Met geen begin en geen einde vertegenwoordigt deze eindeloze cirkel van diamanten de eeuwigheid van het leven, of als je je romantisch voelt, van de liefde.” Fans op het account geven echter daarbij ook de betekenis van de geboorte van een kind aan de eternity ring, ’omdat de zoon de familienaam doorgeeft’.

Meghan is wearing a third ring on her ring finger - a delicate pave-set band - alongside her engagement and wedding rings. pic.twitter.com/I9I4tvnF8t — Meghans Mirror (@MeghansMirror) 8 juni 2019

Amerikaanse traditie

The Mirror komt met een soortgelijke, verklaring. Volgens hen zou de ring een zogeheten push present zijn, een cadeautje dat de vader aan de moeder geeft om stil te staan bij de geboorte van hun kind. Dit is een erg populaire traditie in Amerika, Meghans thuisland.

Maar, de Britse royals kennen het gebruik ook. Sterker nog: na de geboorte van Archie speculeerden royalty watchers al of en wat prins Harry aan Meghan zou geven als cadeau en of dit ook iets was waarmee ze hun eigenzinnigheid zouden uitdrukken. Ze hadden immers ook al bij de aankondiging van Archie op hun Instagramacount gevraagd aan degenen die kraamcadeautjes wilden geven, om in plaats daarvan geld aan het goede doel te doneren. Dus was de vraag of Harry al dan niet een zogeheten push present aan zijn geliefde zou geven.

Groene oorbellen

Zijn broer William ging hem daarin in elk geval voor. Hij gaf Catherine na de geboorte van prins George naar verluidt een gouden ring - en dat was wel degelijk een eeuwigheidsring -ter waarde van 820 pond (922 euro). En daar stopte de royale royal niet: na de geboorte van prinses Charlotte werd Catherine gespot met een paar groene oorbellen van toermalijn, amethist en diamant, speciaal ontworpen door haar favoriete designer Kiki McDonough. Waarde: 2600 pond (2900 euro). En hoewel ze het nooit bevestigd hebben, gaat men ervan uit dat de ring met het edelsteen citrien gegeven werd ter ere van de geboorte van prins Louis in april vorig jaar.

Archie’s geboortesteen mag dan volgens oude Westerse gebruiken een smaragd zijn, de derde ring om Meghans vinger blijkt een delicate ring ingelegd met edelstenen. Toch lijkt Harry, als deze ring inderdaad een zogeheten push present is, dit keer een traditie in ere te houden.