Martinez opgetogen over focus van Rode Duivels: “Als je alles juist doet, lijkt het makkelijk”

De Rode Duivels wonnen zaterdagavond met 3-0 van Kazachstan. En dan waren ze nog lief geweest voor hun bezoekers. Roberto Martinez onthoudt vooral de vlotte zege. Dinsdag wacht Schotland, dat in eigen huis met 2-1 won van Cyprus. “We moeten vooral genieten van deze zege en niet nadenken over het feit of de tegenstand te makkelijk was”, aldus Martinez.