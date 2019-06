Boris Johnson weigert brexit-factuur te betalen

Voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, de mogelijke opvolger van Theresa May als Brits premier, heeft gezegd dat hij weigert een “echtscheidingsrekening” van 39 miljard pond te betalen, tenzij betere brexit-voorwaarden worden aangeboden. Johnson deed de uitspraken in een interview met de Sunday Times.

“Ik vond het altijd al opmerkelijk dat we moesten instemmen met de hele cheque voor een definitieve deal”, zei Johnson.”Voor het verkrijgen van een goede deal, is geld is een goed oplos- en smeermiddel ...