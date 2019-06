Red Dragons opnieuw niet opgewassen tegen Letland in European Golden League volley

Een week na hun 3-1 nederlaag in Riga hebben de Red Dragons (FIVB-12) zaterdag ook in Kortrijk het onderspit moeten delven voor Letland (FIVB-65). Op de vierde speeldag in groep A van de European Golden League verloren ze met 1-3. De setstanden waren 25-16, 21-25, 22-25 en 23-25.

Door de blessure van kapitein Igor Grobelny (knie) stuurde bondscoach Brecht Van Kerckhove een onuitgegeven opstelling tussen de lijnen. Met Lou Kindt, Berre Peters, Sander Depovere, Simon Peeters, Wout D’Heer, Arno Van de Velde en op de libero Tim Verstraete. Sebastien Dumont, Gil Hofmans, Seppe Van Hoyweghen, Elias Thys en Robbe Vandeweyer vielen in.

In de andere wedstrijd van de groep won Turkije (FIVB-33) met 3-0 (25-15, 25-11, 25-17) van Slovakije (FIVB-27). Na één zege en drie nederlagen is België met 2 punten laatste in de groep. Turkije (12 ptn) leidt, voor Letland (7) en Slovakije (3). Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de finaleronde, die plaatsvindt in het Estse Tallinn (21-22 juni). Voor de Belgen, die nog uitwedstrijden in Turkije (12 juni) en Slovakije (15 juni) voor de boeg hebben, zit dat er niet meer in. Het laagst geklasseerde land over de drie poules zakt naar de Silver League. Momenteel is dat Finland, dat nog geen punt pakte.