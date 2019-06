Nafi Thiam wint in Leiden zowel verspringen als 100 meter horden en is klaar voor zevenkamp van Talence

Nafi Thiam werkte zaterdag in het Nederlandse Leiden haar laatste voorbereidingswedstrijd af voor de zevenkamp in Talence over twee weken. De olympische, wereld- en Europese kampioene won er zowel het verspringen als de 100 meter horden met respectievelijk 6m55 en 13.62.

Bij haar tweede van zes pogingen in de verspringbak liet Thiam een uitstekende 6m55 optekenen, zeven centimeter onder haar persoonlijk record. Bij haar vierde beurt leek ze zelfs even het Belgisch record, dat al 23 jaar op 6m63 staat, scherper te hebben gesteld. Op het scorebord verscheen 6m65, maar Thiam genoot van een te felle rugwind van 4,1 meter per seconde. Bij haar vijfde poging bevestigde Thiam nog eens haar 6m55.

Op de 100 meter horden liet Thiam 13.62 optekenen. Als je weet dat haar persoonlijk record op 13.34 staat, lijkt dat geen topprestatie, maar de wind blies 1.4 meter per seconde in het nadeel en Thiam won de wedstrijd. Lang niet zo slecht dus.

Hanne Maudens was in dezelfde wedstrijd zevende in 14.63, haar persoonlijk record staat op 13.97. In het hoogspringen bleef Maudens steken op 1m66, veertien centimeter onder haar persoonlijk record.

Thomas Van der Plaetsen koos in Leiden voor de vlakke 100 meter, maar bleef daarin ver boven zijn persoonlijk record. Hij werd tiende in 11.58, terwijl zijn persoonlijke beste op 11.04 staat en de wind 0.1 meter per seconde in het voordeel blies. Bij het speerwerpen kwam hij iets dichter bij zijn beste niveau. Hij werd vijfde met 61m04, zijn persoonlijk record staat op 65m31. Ook Thomas Van der Plaetsen gaat binnen twee weken van start in het Zuid-Franse Talence.