Gymnaste die beide benen brak tijdens val loopt twee maanden later richting altaar

Samantha Cerio, een laatstejaarsstudente van Auburn University, werd op 8 april op een brancard naar buiten gedragen nadat ze haar beide benen had gebroken tijdens een regionale turnwedstrijd. Ze ontwrichtte bij haar val ook beide knieën. “Ze is een vechter”, zei coach Jeff Graba toen. En hij had gelijk. Exact twee maanden later liep, jawel, liep ze in Fairhope (Alabama) richting het altaar. Zonder krukken dus, die ze vorige maand nog nodig had bij haar proclamatie. Deze week gaf ze dus trots haar jawoord aan levenspartner Trey Wood.