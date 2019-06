Mesut Özil onder vuur in Duitsland… door de getuige op zijn trouwfeest

Mesut Özil heeft na een druk voetbalseizoen gebruikgemaakt van de vakantie om in het huwelijksbootje te stappen. De Turkse Duitser trouwde vrijdag met Amine Gülse, een ex-Miss Turkije. De middenvelder van Arsenal veroorzaakte echter ophef met de keuze voor zijn getuige: de veelbesproken Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Al toonde de voetballer meteen zijn groot hart met een bijzonder gebaar.

Dat Erdogan de getuige zou zijn van Özil, was al sinds maart bekend. Toen dat nieuws uitlekte, zorgde dat ook al voor ophef in Duitsland. In 2018 had Özil zich immers al een keer in het oog van de storm bevonden toen hij op foto’s verscheen met de Turkse president. Erdogan kwam op zijn beurt vorige maand in opspraak nadat werd aangekondigd dat de burgemeestersverkiezingen in Istanbul - die door Erdogans partij AKP nipt verloren werden - opnieuw zouden gehouden worden. Het feit dat Özil hem desondanks als getuige liet opdraven, zet nu opnieuw kwaad bloed bij onze oosterburen.

Foto: AFP

Özil is Duitser en kwam tot vorig jaar ook uit voor het Duitse nationale elftal, maar zijn roots liggen in Turkije. Al speelt de 30-jarige middenvelder intussen niet meer voor Die Mannschaft. Duitsland werd vorig jaar in de eerste ronde op het WK verrassend uitgeschakeld, Özil was na de heisa rond de foto’s met Erdogan de gebeten hond. Özil kondigde na het WK aan niet langer voor de Duitse nationale ploeg te willen spelen.

“Ben enkel Duitser als we winnen”

“Ik ben een Duitser als ik win, maar een immigrant als we verliezen. Ondanks het feit dat ik veel succes heb gehad met dit team (hij maakte deel uit van het team dat in 2014 wereldkampioen werd, nvdr.) heb ik nu geen zin meer om het Duitse nationale shirt te dragen door de manier waarop ik behandeld ben”, zei Özil na de afgang op het WK. De Arsenal-speler had het ook over racisme en zou naar verluidt haatmail en zelfs doodsbedreigingen ontvangen hebben.

Özil liet zich op zijn trouwfeest wel van zijn beste kant zien. Hij en zijn kersverse vrouw Amine betalen via de stichting Big Shoe operaties voor 1.000 kinderen. De twee hadden als cadeautip aan hun gasten gevraagd om geld te doneren aan dezelfde stichting, die de operaties van jonge kinderen financiert. Ook Paul Pogba, Philipp Lahm en Antonio Rüdiger staan erom bekend vaak te doneren aan de organisatie.