Bask Jon Aberasturi wint tweede rit in Boucles de la Mayenne

Jon Aberasturi (Caja Rural) heeft zaterdag de tweede rit in de Boucles de la Mayenne (Fra/2.1) gewonnen. De 30-jarige Bask toonde zich na 179 kilometer van La Croixille naar Lassay-les-Châteaux de snelste in een sprint. Hij haalde het voor de Fransen Hugo Hofstetter en Romain Cardis. Christophe Noppe was met een vijfde plaats beste Belg. De Fransman Thibault Ferasse (Natura4Ever) nam de leiderstrui over van zijn landgenoot Julien Duval.

Na een felle strijd om mee te geraken in de vroege vlucht, wisten uiteindelijk zeven renners te ontsnappen. Dat waren Perrig Quémeneur, Julien Simon, Fabien Schmidt, Tim Naberman, Kévin Le Cunff, Pierre Gouault en Matthias Reutimann. Maximaal gunde het peloton hen vier minuten in een nerveuze wedstrijd. De wind veroorzaakte voortdurend waaiers in het peloton. Onder impuls van AG2R zakte de bonus van de vluchters onder de minuut, maar het was door een aanval van Bryan Coquard en Damien Touzé dat de wedstrijd zou ontploffen en leider Duval in een derde groep zou verzeilen.

Toen de voorsprong van de vluchters was teruggevallen onder de 20 seconden, maakten Bryan Coquard, Thibault Ferasse en Alo Jakin de oversteek naar de laatste koplopers. Met zes gingen ze de slotfase in, maar onder de vod van de laatste kilometer werden ze alsnog opgeraapt en werd er gesprint om de zege.

Aberasturi toonde zich de snelste, goed voor zijn elfde profzege. De vorige boekte hij grotendeels in Aziatische koersen, zoals de Ronde van Korea en de Ronde van Hainan.

De coup van Ferasse bracht hem de leiderstrui op. Hij heeft nu acht seconden voorsprong op de ritwinnaar van vrijdag, Mauricio Moreira. Stijn Vandenbergh is vierde op 28 seconden.