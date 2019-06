Roberto Martinez zet Timothy Castagne en niet Thomas Meunier in de basis bij de Rode Duivels tegen Kazachstan

Bondscoach Roberto Martinez geeft Timothy Castagne zaterdagavond (20u45) een basisplaats in het thuisduel tegen Kazachstan, op de derde speeldag in kwalificatiegroep I voor het EK 2020. De rechtsachter van Atalanta krijgt de voorkeur op Thomas Meunier.

Martinez kan rekenen op een zo goed als volledig fitte kern, waardoor de Spanjaard keuze te over had. In vergelijking met het tweeluik in maart keren sterkhouders Vincent Kompany, Axel Witsel en Romelu Lukaku terug in de basiself. Kevin De Bruyne is voor het eerst sinds het WK in Rusland opnieuw van de partij.

Thibaut Courtois staat onder de lat. Voor hem bestaat de driemansverdediging uit Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Jan Vertonghen. Centraal op het middenveld lopen Axel Witsel en Kevin De Bruyne. Timothy Castagne is de rechterwingback, Thorgan Hazard is op links terug te vinden. Voorin krijgt Romelu Lukaku Dries Mertens en aanvoerder Eden Hazard in steun.

Na zeges tegen Rusland (3-1) en Cyprus (0-2) staan de Rode Duivels met het maximum van de punten aan de leiding in groep I. Kazachstan begon wisselvallig aan zijn EK-kwalificatiecampagne. Na een overtuigende thuisoverwinning op de openingsspeeldag tegen Schotland (3-0) gaf Rusland de Kazachen een 4-0 pandoering. Dinsdag (20u45) volgt voor de Duivels nog de seizoensafsluiter tegen Schotland in het Koning Boudewijnstadion.

Voor de aftrap van het duel met Kazachstan wordt Eden Hazard in de bloemetjes gezet voor zijn honderdste cap. De kersverse Real Madrid-speler rondde de kaap van honderd wedstrijden al bij de vorige interland op 24 maart in Cyprus (0-2), waar hij zijn dertigste doelpunt voor de nationale ploeg maakte. De viering van dat jubileum werd echter uitgesteld tot de volgende thuiswedstrijd.