De Rode Duivels nemen het vanavond op tegen Kazachstan in de strijd om een plekje op het EK volgend jaar. Als de logica gerespecteerd wordt, moeten Eden Hazard en co makkelijk de maat kunnen nemen van de nummer 116 op de FIFA-ranking. België staat voorlopig aan de leiding in groep I met zes op zes. Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.45 uur.