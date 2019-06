Vijf dames gaan op midden van de weg met elkaar op de vuist

Enkele automobilisten konden hun ogen niet geloven toen ze dit tafereel voor hun neus te zien kregen in het Amerikaanse Mebane. Vijf vrouwen gingen dinsdag op het midden van de weg met elkaar op de vuist. De oorzaak van het geval van agressie is niet helemaal duidelijk, al doet de positie van de wagens vermoeden dat een ongeval aan de basis ligt. Of de politie achteraf ter plaatse kwam om de gemoederen te bedaren, is niet geweten. Op Twitter zijn de beelden in ieder geval een stevige hit: ze werden al ruim twee miljoen keer bekeken.