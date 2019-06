Ferrari bovenaan laatste oefensessie in Canada, Mercedes achtervolgt

Tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Canada was Ferrari aan het einde van de sessie met beide wagens helemaal bovenaan terug te vinden. Hamilton en Bottas volgden voor Mercedes op enige afstand.

?¥ FP3 GREEN LIGHT ?¥



One more hour of track time before qualifying - K-Mag leads the way#CanadianGP ???¦ #F1 pic.twitter.com/xa6TmdEIC4 — Formula 1 (@F1) June 8, 2019

Nog een laatste keer mochten de F1-piloten het Circuit Gilles Villeneuve oprijden om zich voor te bereiden op de kwalificatie en de race.

Net als tijdens de oefensessies op vrijdag kregen we wat spektakel te zien. Bij thuisrijder Lance Stroll vlogen de vlammen achteraan uit zijn wagen. De Canadees raakte maar tot in de pitlane waar teamleden hem vervolgens tot in de garage duwden.

?U?®



Replays show flames spewing from the rear of Stroll's car just before he returned to the pits #CanadianGP ???¦ #F1 pic.twitter.com/g9R0dQiFoT — Formula 1 (@F1) June 8, 2019

Ook de befaamde 'Wall of Champions', die na de sessies van gisteren herschilderd moest worden, eiste een nieuw slachtoffer. Romain Grosjean reed in zijn Haas F1-bolide tegen de muur maar gelukkig bleef de schade enigszins beperkt.

Bovenaan ging de strijd om de snelste tijd tussen Ferrari en Mercedes. Sebastian Vettel liet uiteindelijk de snelste tijd noteren, voor teamgenoot Charles Leclerc en Hamilton en Bottas in de Mercedes.

As the clock ticks down in FP3 there's a great battle going on between Ferrari and Mercedes...



Bottas briefly posted the quickest time before Ferrari roared back with first Leclerc and then Vettel dipping into the 1:10s ?ª



TOP 5

VET

LEC ?¸

HAM

BOT

VER#CanadianGP ???¦ #F1 pic.twitter.com/hWl1wPNOHb — Formula 1 (@F1) June 8, 2019

Het ziet er naar uit dat we tijdens de kwalificatie, die om 20u Belgische tijd van start gaat, tussen Ferrari en Mercedes een mooie strijd om de polepositie zullen zien.



