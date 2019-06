Red Lions verliezen voor het eerst als wereldkampioen en krijgen 0-4 pandoering van Nederland, ook vrouwen onderuit

De Belgische hockeymannen hebben zaterdagnamiddag voor eigen publiek in Antwerpen in hun eerste wedstrijd als regerend wereldkampioen verloren. Nederland (FIH 3) - verliezend finalist in de WK-finale - pakte wraak en gaf de Lions een 0-4 pandoering. Het was de negende wedstrijd in de Pro League, de Belgen blijven tweede.

Voor de Red Lions, wereldkampioen en nummer één op de ranking, was het na vijf zeges en drie draws hun eerste nederlaag in de gloednieuwe landencompetitie. In de tussenstand blijven de Belgen (70,37%) tweede na Australië (81,48%). Nederland (56,67%) is derde.

De troepen van Shane McLeod begonnen goed aan de derby op het Wilrijkse Plein en creëerden in het eerste kwart meerdere kansen, maar scoren lukte niet. Ook in het tweede kwart bleef de brilscore op het bord, al was er (in de plenzende regen) wel een uitstekende Nederlandse goalie Pirmin Blaak nodig om Max Plennevaux van de openingstreffer te houden. Zo gingen we rusten met 0-0.

Zes minuten na het begin van de tweede helft viel dan toch het eerste doelpunt, maar voor de Lions aan de verkeerde kant. Na een knap uitgespeelde counter maakte Bjorn Kellerman er 0-1 van. Diezelfde Kellerman verdubbelde in het vierde kwart (48.) de voorsprong van Oranje.

In de slotminuten zetten de Belgen alles op alles en gingen zonder doelman spelen. Nederland profiteerde optimaal en scoorde nog twee keer langs Bob de Voogd (55.) en Jeroen Hertzberger (60.).

Foto: BELGA

Morgen/zondag spelen België en Nederland opnieuw tegen elkaar, dit keer in ‘s-Hertogenbosch (om 16u). Daarna volgen nog een verplaatsing naar Duitsland (FIH 6, op 12 juni) en thuismatchen tegen Nieuw-Zeeland (FIH 8, 16 juni), Australië (FIH 2, 19 juni) en Argentinië (FIH 4, 23 juni). Een plaats in de top vier levert een ticket voor de finaleronde van de Pro League in Amstelveen op.

Red Panthers lijden 1-2 nederlaag tegen Nederland

In hun elfde wedstrijd in de Hockey Pro League hebben de Red Panthers (FIH-1) zaterdag in Antwerpen met 1-2 verloren van Nederland (FIH-1).

Yibbi Jansen zorgde in de 20e minuut op strafcorner voor de 0-1 ruststand. Ginella Zerbo verdubbelde in de 41e minuut de Nederlandse voorsprong. Oranje domineerde de hele tijd, maar verzuimde om nog meer afstand te nemen. Daardoor werd het toch nog spannend toen Emilie Sinia in de 52e minuut de aansluitingstreffer scoorde.

Foto: BELGA

Door de vierde nederlaag zakt België naar de vijfde plaats. Nederland is na tien zeges op elf al zeker dat het eind juni voor eigen publiek de Final Four in Amstelveen kan spelen. Ook Argentinië, Australië en Duitsland gaan België nu voor.

Zondag speelt België opnieuw tegen Nederland, dan in ‘s Hertogenbosch.