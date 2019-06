Meghan Markle maakt eerste publieke verschijning sinds bevalling

Zaterdag vindt ‘Trooping the colour’ plaats, de officiële verjaardag van de Queen. Naar jaarlijkse gewoonte gaat de ceremonie gepaard met een militaire parade ter ere van de inmiddels 93-jarige koningin. Opvallende aanwezige is Meghan Markle, die haar eerste publieke verschijning maakt sinds de geboorte van haar zoon Archie.

Al meer dan 260 jaar is ‘Trooping the colour’ een traditie in het land. Dit jaar bestaat de parade uit meer dan 1.400 soldaten, bijna 300 paarden en 400 muzikanten. Op het einde van de festiviteiten trok het publiek richting het balkon van Buckingham Palace. Daar kon Queen Elizabeth samen met de rest van de familie zien hoe de vliegtuigen van de Royal Air Force passeerden. Al wisten vooral de kinderen - een zwaaiende prins Louis in het bijzonder - de harten van de aanwezigen te stelen.

