Lichaam van vermiste ‘Got Talent’-danseres gevonden in rivier

Eind mei is het lichaam van de 33-jarige Alla Klyshta ontdekt in de Rijn, nabij de Duitse gemeente Rust. De Oekraïense danseres, acrobate en recordhoudster - bekend van de Roemeense versie van de ‘Got Talent’-shows - was al sinds april vermist. De ex-vriend van de vrouw is opgepakt in verband met haar dood, aldus lokale media. Volgens een Duitse openbare aanklager zijn er “sterke aanwijzingen dat de vrouw werd vermoord”. De politie onderzoekt de zaak.

Het regent momenteel steunbetuigingen op de Instagrampagina van de 33-jarige acrobate die schitterde op de Roemeense televisie en een “supertalent” werd genoemd. Klyshta werd geboren in Oekraïne maar woonde al een tijdje in Duitsland, waar haar lichaam afgelopen week werd ontdekt in de rivier de Rijn.

Volgens de openbare aanklager van het Duitse Freiburg im Breisgau wordt haar ex-vriend verdacht van moord. Er werd een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de vrouw, maar er zijn nog geen details vrijgegeven over de doodsoorzaak.

Lichaam gedumpt

Klyshta was een danseres en acrobate, en had in haar geboorteland een record behaald door talloze hoelahoepen tegelijkertijd rond te laten draaien. Volgens de Duitse zanger Chris Kolonko, die de vrouw en haar ex vorig jaar had ontmoet, was haar ex-vriend een “vriendelijke jongen”, maar kende hun relatie heel wat moeilijke momenten: “Ze had me verteld dat ze geen koppel meer waren, maar wel nog samenwerkten.”

De vrouw was al sinds begin april als vermist opgegeven, nadat ze niet opdaagde voor een galabal. De Duitse politie zou er zeker van zijn dat de vrouw op een onbekende locatie om het leven werd gebracht. Het lichaam zou vervolgens in de Rijn zijn gedumpt, aldus lokale media. Het onderzoek loopt nog.