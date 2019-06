Regen speelt Dominic Thiem en Novak Djokovic parten: halve finale Roland Garros vlak voor einde opnieuw stilgelegd

Rafael Nadal kent zijn tegenstander voor de finale van Roland Garros nog steeds niet. Dominic Thiem staat op een zucht van die finaleplaats, maar de halve finale tussen de Oostenrijker en Novak Djokovic moest vlak voor het einde van de vijfde set net zoals vrijdag stilgelegd worden door een regenbui. Beide heren wachten momenteel tot het spel hervat kan worden.

Novak Djokovic en Dominic Thiem moesten vrijdag hun halve finale staken door aanhoudende regenval. Thiem had de eerste set naar zijn hand gezet (6-2), maar de Servische nummer één van de wereld reageerde meteen met winst in set twee (6-3). Djokovic en Thiem begonnen nog aan de derde set, maar die afwerken bleek door de regenval niet mogelijk. De wedstrijd werd gestaakt bij een tussenstand van 3-1 in het voordeel van Thiem.

Na regen komt (even) zonneschijn

De regenwolken waren in de nacht van vrijdag op zaterdag geleegd - zo leek het aanvankelijk toch, want de zon scheen rijkelijk in Parijs - en dus konden Djokovic en Thiem zaterdag rond het middaguur hun halve finale verderzetten. Djokovic nam een vliegende start en werkte zijn achterstand op de Oostenrijker weg, maar die liet zich niet zomaar opzijzetten. Het resulteerde in een spannend slot van de set.

Djokovic is REALLY not happy with the chair umpire #RG19 pic.twitter.com/sk7Qm0r3ZO — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 8 juni 2019

Bij een tussenstand van 6-5 voor Thiem ging het publiek even op het puntje van de stoel zitten voor een deuce. Djokovic pakte het voordeel, maar verzuimde nadien om de stand gelijk te trekken. Bij de tweede deuce liet Thiem vervolgens een setpunt liggen. Djokovic kon het vervolgens niet afwerken in de derde deuce, waarna Thiem twee setpunten liet liggen. In de zesde deuce was het dan toch eindelijk raak voor het nummer vier van de wereld: de eindstand in set drie was 7-5.

Check out this ridiculous net cord lob from @ThiemDomi #RG19 pic.twitter.com/8NPpp4ubAx — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 8 juni 2019

De vierde set leek vrij snel in het voordeel van Djokovic te hellen, want het werd al vroeg 4-2 in het voordeel van de Serviër. Tot Thiem een versnelling hoger schakelde en de achterstand omboog in een 5-4 voorsprong. Sterke Novak moest aan de bak, en de Serviër stelde niet teleur. Het werd meteen 5-5 en nadat Thiem op een cruciaal moment een dubbele fout maakte, stond ook de 6-5 op het scorebord. Nole stoomde door en maakte er zonder pardon 7-5 van, waardoor een allesbeslissende vijfde set nodig was.

In die vijfde set lijkt Dominic Thiem al één hand op de zege gelegd te hebben. De Oostenrijker stond momenteel 4-1 voor toen de wedstrijd opnieuw gestaakt moest worden door een plotse regenbui. De stand in de zesde game is 40-40. Wordt snel vervolgd!