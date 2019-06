Genk -

Een omgewaaide boom heeft zaterdagvoormiddag een tijd lang de Nieuwstraat in beide richtingen versperd. Buurtbewoners verwittigden de brandweer. Die was snel ter plaatse, heeft de boom in stukken gezaagd en aan de kant gezet zodat het verkeer weer kan passeren. Ook vandaag geldt code geel in onze provincie.