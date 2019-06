Waarom deze hypermoderne fietsbrug van 1 miljoen euro na vier jaar nog altijd niet gebruikt wordt

De fietsbrug over de jachthaven in Oudenaarde moest een pareltje van moderne technologie worden. Maar vier jaar nadat hij gebouwd is – kostprijs 1 miljoen euro – staat de brug nog altijd nutteloos te wezen. Eerst was de weg ernaartoe nog niet af, daarna vonden ze niemand om hem te bedienen. Die bruggenwachter is er nu wel, maar de brug openen en sluiten is zo ingewikkeld dat die weigert er nog een vinger naar uit te steken.