Watergroep roept op: “Je gazon besproeien doe je niet”

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, roept mensen op hun gazon niet te besproeien met kraantjeswater of zelfs regenwater. De extreem droge zomers van 2017 en 2018 hebben immers aangetoond hoe spaarzaam moet worden omgegaan met water. “Je gazon sproeien heeft geen zin. Oké, het ziet wat groener, maar gras is sterk en herstelt zich. Drinkwater daarvoor gebruiken is in feite not done”, aldus directeur-generaal Hans Goossens.

Maar ook je regen- of putwater gebruiken om het gazon te besproeien is af te raden. Het is water dat kan worden gebruikt om toiletten door te spoelen of de was te doen, waardoor weer minder drinkwater moet worden gebruikt.

Van het water dat uit de kraan vloeit, wordt maar drie procent gebruikt om te drinken. De rest wordt gebruikt om bijvoorbeeld toiletten te spoelen of in de douche. Elke dag gebruikt de Vlaming zo'n 100 liter water. In vergelijking met de rest van Europa is dat vrij spaarzaam. Maar volgens De Watergroep kan dat nog een stuik zuiniger. “Het waterverbruik kan dalen naar iets minder dan 60 liter per dag”, aldus Goossens.