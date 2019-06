Formule 1 introduceert budgetplafond van 175 miljoen dollar

Na heel wat jaren is de beslissing eindelijk genomen, de Formule 1 introduceert vanaf 2021 een 'budgetplafond' van 175 miljoen dollar.

De invoering van een zogenaamd 'budgetplafond' in de Formule 1 heeft heel wat jaren in beslag genomen maar nu is er eindelijk een bedrag en jaartal op gekleefd. In 2021 is het zover en zullen de teams zich aan een budgetplafond moeten houden van 175 miljoen dollar, wat neerkomt op zo'n 155 miljoen euro.

De discussie ging de voorbije jaren hoofdzakelijk over het bedrag en de kosten die teams maken die onder het budgetplafond zouden vallen. Bovendien is het ook een kwestie van achterpoortjes sluiten.

Constructeurs zoals Mercedes, Ferrari en Renault zouden bijvoorbeeld personeel en investeringen kunnen onderbrengen in een andere tak van de onderneming zodat de kosten niet onder het budgetplafond van hun F1-team zouden vallen.

Het budgetplafond van 155 miljoen euro ligt een stuk hoger dan dat de kleinere F1-teams gehoopt hadden. Die hadden gehoopt op een budgetplafond van rond de 135 miljoen euro. Het bedrag van 155 miljoen euro wordt echter aanzien als een compromis tegenover de grote constructeurs die er anders mee dreigden om de Formule 1 te verlaten.

Wel blijft het zo dat F1-teams zoals Mercedes, Ferrari en Red Bull waarschijnlijk stevig op hun uitgaven zullen moeten letten. Momenteel zouden ze naar verluidt zo'n 200 tot 225 miljoen euro per jaar aan uitgaven doen die onder het budgetplafond vallen.

De FIA liet weten dat er streng toegekeken zal worden op de naleving van het budgetplafond. F1-teams kunnen wk-punten verliezen indien er een overtreding wordt vastgesteld, F1-teambazen kunnen zelfs hun FIA-licentie verliezen.

