Mogelijke aanslag op Times Square verijdeld door New Yorkse politie

In New York heeft de politie mogelijk een aanslag in het centrum van Manhattan verijdeld. De agenten pakten donderdag een terreurverdachte op die plannen zou hebben gehad om een bom te laten ontploffen op Times Square, zo verklaarde een politiewoordvoerder aan het Duitse persagentschap dpa. De 22-jarige man uit Queens werd, na onderzoek door de veiligheidsdiensten, door een speciale antiterreureenheid in de kraag gevat.