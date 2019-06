Legaal flirten: zo stuit je niemand voor de borst

1. ‘Schoon tetten’ is echt niet de beste openingszin

“Hey, poepke! Of: Schoon tetten! Grove of vulgaire opmerkingen zijn zelden als een compliment bedoeld en worden bijna nooit zo ervaren. Maar sommige mannen vinden het wel grappig om zulke uitdrukkingen te gebruiken. Zoiets kan alleen door de beugel als iedereen die ze te horen krijgt, ermee akkoord gaat. Dus niet alleen de vrouw die zo aangesproken wordt. Maar ook de omstaanders. Een aanspreking kan ook onbedoeld grof zijn. Schatteke, choucke, meiske, juffrouwke: de meeste vrouwen vinden het absoluut niet leuk om kleinerend benaderd te worden. Behalve misschien als ze die man goed kennen en vertrouwen.”

2. Flirt alsof je aanschuift voor het rode verkeerslicht

“De man die het initiatief neemt in het flirten, schuift als het ware als tweede in de rij aan voor de rode verkeerslichten. De vrouw die hij probeert te verleiden, staat eerste en bepaalt het tempo. Het is aan hem om die snelheid te volgen of zelfs te vertragen. Zo niet, komen daar ongevallen van. Stel: een man probeert een vrouw te versieren en die wordt kwaad, loopt gewoon door of bedankt vriendelijk en zegt geen interesse te hebben? Dan moet hij stoppen. Laat daar geen twijfel over bestaan: de enige correcte reactie is afstand nemen. De man moet zo weten dat zijn aandacht niet gewenst is. Spiegelgedrag is altijd slim: wanneer jij een voorzet geeft en de tegenpartij geeft geen pass terug, dan stopt het spel.”

3. Fluiten naar een vrouw? Schrijf een briefje!

“Een man die op straat een vrouw naroept, dringt zich op en verplicht haar naar hem te luisteren. Zelfs als zijn kreet niet beledigend of vulgair bedoeld is, breekt hij nog binnen in haar persoonlijke bubbel. Als hij oprecht geïnteresseerd is in een onbekende vrouw, kan hij het beter subtiel aanpakken. Zelfs wie weinig tijd heeft, kan voorzichtig flirten. Ik moet dan altijd denken aan een verhaal van een vriend. Hij zat op de metro in Parijs een boek te lezen. Een medereizigster vond hem aantrekkelijk, maar moest blijkbaar aan de volgende halte al uitstappen. Ze schreef hem snel een briefje en stopte hem dat toe: Ik zie dat je druk aan het lezen bent en wil je niet storen, maar ik wil deze kans ook niet zomaar laten voorbijgaan. Dus, als je mij misschien ook interessant vindt: hier is mijn nummer.”

4. Hou je seksuele wensen bij de eerste kennismaking voor jezelf

“De flirtfase is een ontmoetingsfase: je kent elkaar nog niet, het doel van het flirten is meestal juist elkaar (op die manier) te leren kennen. Toestemming vragen voor die allereerste interactie is niet echt aan de orde. Net omdat je nog niets hebt kunnen aftoetsen, moet je extra voorzichtig zijn. Als je iemand hebt ontmoet op café, is het niet redelijk om meteen met de deur in huis te vallen. Je gaat de andere niet overvallen met je wensen over anale seks.”

5. Een minirok is geen open invitatie

“Voor velen onder ons – vrouwen én mannen – is kleding een manier om onze persoonlijkheid uit te drukken. Natuurlijk kan en mag je voor sexy outfits kiezen. Je mag dat doen omdat je dat zelf leuk vindt, om te verleiden of om een reactie van een ander uit te lokken. Wat betreft de lengte van jurkjes zijn er trouwens uiteenlopende visies. Een rokje van 15 centimeter is voor de ene sexy, voor de andere is 50 centimeter al weinig verhullend. Het is logisch dat mensen reageren als je opvalt. Dat er een reactie komt op je uiterlijk, is op zichzelf dan ook niet grensoverschrijdend. Maar dat betekent niet dat anderen je kledingstijl mogen beschouwen als een open invitatie voor vulgaire reacties, laat staan ongewenste aanrakingen.”

6. Pas op met expliciete sms’en en foto’s

“Het is niet per definitie moreel ongepast om expliciete e-mails, sms’en chatberichten te versturen, zelfs niet als ze vulgair zijn. Zolang je als verzender zeker bent dat je boodschappen gewenst zijn door de ontvanger. Dick pics – foto’s van penissen – zijn misschien wel de meest voorkomende vorm van expliciet beeldmateriaal dat ongevraagd opgestuurd wordt. Ongepast: daar bestaat weinig discussie over. Voor veel vrouwen voelt het bedreigender aan om onverwacht foto’s van een penis te ontvangen dan dat het voor mannen is om naaktfoto’s van borsten te krijgen.”

7. Stuur geen tien sms’jes naar je ex

“Niet alleen de periode waarin mensen voor het eerst met elkaar kennismaken, is een risicofase. Ook wanneer koppels uit elkaar gaan, neemt het gevaar op grensoverschrijdend gedrag toe. Tijdens en net na een relatiebreuk worden de grenzen namelijk opnieuw – en elders – getrokken. Je moet elkaars vernieuwde limieten leren kennen, binnen die veranderde context. Vroeger lag de grens misschien hier, maar nu ligt ze daar. Elke buitenstaander voelt aan dat je partner tien sms’jes per dag sturen, iets totaal anders is dan je ex bestoken met tien berichtjes per dag. Maar voor wie midden in die situatie zit, is dat soms moeilijker om in te zien of toe te geven.”

‘Hoe legaal te flirten?’ van Liesbet Stevens, 184 pagina’s, uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts