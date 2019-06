Op pinksterzondag 9 juni wordt Augustin Bokolo (54) gewijd tot diaken in Maasmechelen. Hij is daarmee de eerste allochtone diaken in het bisdom Hasselt. Augustin ontvluchtte in 1995 zijn thuisland Congo voor de oorlog en belandde in 2009 ons land. “Ik heb veel miserie gekend in mijn leven, maar alles is goed gekomen”, lacht Bokolo.