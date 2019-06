Het Lanakense Global Art Center (Glo’art) toont tijdens zijn openingsvierdaagse vanaf 20 juni maar liefst 1.600 kunstwerken. Niet in een kolossaal museum, maar in een 3,6 hectare groot bos rond de villa van initiatiefnemer Willy Gilissen in Lanaken. De Maastrichtenaar maakte zijn fortuin in de textielindustrie, maar wil nu de kunstwereld verbazen.