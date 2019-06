Maandagmiddag maakt Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) zijn debuut in de Ronde van Limburg. Aangezien de Vlam uit Ham verre van kansloos is in Tongeren, drong een parcoursverkenning zich op. Wij glipten mee in het spoor van Philipsen en zijn twee trainingsmakkers terwijl ze de laatste zeventig kilometers van Limburgs Mooiste monsterden.