“De spelers zijn niet bezig met Eden en Real Madrid, de spelers zijn bezig met Kazachstan.” Roberto Martinez deed tijdens zijn persbabbel in Tubeke alle moeite van de wereld om zijn Rode Duivels op scherp te zetten. Of dat gelukt is, weten we zaterdagavond, als ze Kazachstan ontvangen. Wedstrijd nummer drie in de EK-kwalificatiecampagne. België gaat met zes op zes aan de leiding in Groep I.