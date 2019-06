De Rode Duivels zonder Kevin De Bruyne (27): dat is als een dame blanche zonder slagroom. Best lekker, maar je mist toch iets. Gelukkig is de spelverdeler van Manchester City na bijna één jaar terug bij de nationale ploeg. Na een seizoen vol blessures, maar ook met drie Engelse prijzen op zak. “Ik heb in 3,5 maanden tijd toch nog 32 matchen gespeeld bij City.”