Waarom Bilzen het politieke nest van Limburg is

Uitgerekend in ‘politiek nest’ Bilzen zijn er op 16 juni opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Bilzen bis dus, nadat Johan Sauwens en diens Trots op Bilzen in beroep gelijk kregen bij de Raad van State. Die administratieve rechtbank verklaarde eind april het resultaat van 14 oktober 2018 ongeldig. Het ultieme bewijs dat politiek in Bilzen net iets anders is dan elders in Limburg. “Bilzen? Dat is politiek op het scherp van de snee.” Hoe komt dat nu?