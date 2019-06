Heks onder de bijen is redder in nood

België heeft maar één inheemse honingbij: de zwarte bij. Alleen was die bij door een kwalijke reputatie tot voor kort bij de imkers niet geliefd. Tot sommigen in de gaten kregen dat onze eigenste oerbij wel eens de redding voor de honingbij-populatie in Vlaanderen kan zijn. En Bosland speelt daar – als énige spermabank vol zwarte darren om de zwarte koninginnen te bevruchten - een sleutelrol in.