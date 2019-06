Louisa Carmans (80) en Gaston Greunlinx (83), die in de Jeugdlaan in Heusden-Zolder wonen, kunnen niet meer in hun living zitten omwille van de trillingen die worden veroorzaakt door het vrachtverkeer dat in hun straat passeert. Voor hun woning ligt een verkeerskussen dat ervoor moet zorgen dat het verkeer vertraagt. “De andere verkeerskussens in onze straat zijn allemaal kapotgereden. Als er vrachtwagens voorbijrijden davert ons hele huis en in de living is het onmogelijk wonen”, aldus het bejaard koppel. Ook hun buurman Luc Mentens heeft er last van.